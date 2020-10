Trump udskyder forhandlinger om coronahjælp

- Forhandlingerne er indstillet frem til valget, skriver Trump i en serie af tweets.

Præsidenten lover dog en økonomisk stimuleringspakke efter valget.

- Umiddelbart efter jeg har vundet valget, skriver Trump.

Trump siger, at han har givet senatsleder Mitch McConnell besked om, at han skal standse den igangværende forhandlingsproces om en ny økonomisk hjælpepakke.

Ifølge Louis Funder, Dansk Industris USA-chef, er der behov for flere initiativer i USA og efter Trumps udmelding tirsdag, er det højest usandsynligt, at pakken når videre.

- At man øjensynligt opgiver at lande en aftale om at stimulere økonomien, kommer til at kunne mærkes hos den arbejdsløse amerikaner og hos de virksomheder, der stadig kæmper med svigtende salg, siger han.

Han påpeger, at den amerikanske økonomi er kommet langt siden coronakrisens start, men den mangler det sidste skub, og det kunne de her pakker have været.

De amerikanske aktiemarkeder reagerede med det samme på præsidentens udmelding, der fik aktiekurserne til at falde.

Trump har sagt til sine forhandlere, at de skal stoppe med at diskutere, hvordan finansielle hjælpepakker kan skrues sammen med Demokraterne.

- Jeg har instrueret mine repræsentanter om at stoppe med at forhandle indtil efter valget, hvor jeg umiddelbart efter jeg har vundet, vil komme med en stor hjælpepakke, der har fokus på den hårdtarbejdende amerikaner og de mindre erhvervsdrivende og selskaber, skriver Trump i et tweet tirsdag.

Ifølge demokraten Nancy Pelosi, der er formand for Repræsentanternes Hus, betyder præsidentens aflysning, at han ikke vil bekæmpe virusset.

- I dag endnu engang viser præsident Trump sit sande ansigt og sætter sig selv før landet med fuld støtte fra republikanerne i Kongressen, siger hun.

/Reuters