Trump udskifter Tillerson med CIA-direktør

Trump afviser over for amerikanske medier, at han har haft et dårligt forhold til Tillerson. Men han siger, at de to har været uenige på flere områder. Han uddyber det ikke.

USA's præsident, Donald Trump, siger i et tweet, at han har afskediget udenrigsminister Rex Tillerson, som bliver erstattet af CIA's hidtidige direktør, Mike Pompeo.

CIA's vicedirektør, Gina Haspel, bliver ny leder for efterretningstjenesten.

Haspel bliver CIA's første kvindelige direktør, hvis hun bliver godkendt til jobbet.

Trump takker Tillerson for hans indsats i udenrigsministeriet.

Kilder i Det Hvide Hus siger, at Trump ønskede en regeringsomdannelse inden forhandlingerne med Nordkorea og inden forestående handelsforhandlinger.

En af Tillersons assistenter siger til nyhedsbureauet AP, at Trump ikke har forklaret Tillerson, hvorfor han har fjernet ham fra posten.

Det fremgår også, at de to ikke har talt sammen, siden Tillerson fik besked om fyringen i fredags. Det førte til, at han afkortede en rejse til Afrika. Han kom hjem mandag.

Pompeo er tidligere kongresmedlem fra Kansas og tidligere officer i hæren. Han var en skarp kritiker af den tidligere udenrigsminister Hillary Clinton under Kongressens undersøgelse af angrebet på USA's konsulat i Benghazi, Libyen, i 2012.

En række højtstående diplomater er blevet tvunget ud eller er selv holdt op i løbet af den tid, hvor Trump har været præsident.

Tillerson sagde i november, at han var krænket over påstande om, at udenrigsministeriet blev udhulet under Trump.

The New York Times skrev allerede dengang, at Det Hvide Hus planlagde at skille sig af med Rex Tillerson, og at han skulle erstattes af Pompeo.

Kritikere påpeger, at Trump ved flere lejligheder har underløbet sin udenrigsminister ved at udsende erklæringer og tweets på kritiske tidspunkter. Blandt andet i forhold til Nordkorea.

Tillerson, der er tidligere topchef i olieselskabet Exxon Mobile, har haft det vanskeligt på posten som udenrigsminister.

Han har været marginaliseret i flere spørgsmål, hvor udenrigsministeren plejer at spille en central rolle. Det er - ud over forholdet til Nordkorea - i spørgsmålet om den internationale atomaftale med Iran.

Tillerson har i private rammer omtalt Trump som en "idiot".