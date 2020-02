Præsident Donald Trump udnævner vicepræsident Mike Pence (til venstre) som værende den med hovedansvaret for forebyggelse og håndtering af coronavirus i USA. Det gør han på et pressemøde natten til torsdag dansk tid.

Trump udpeger Mike Pence som ansvarlig virusminister

Trump siger, at han vil gøre alt, hvad der står i hans magt, for at undgå, at coronavirusset spreder sig.