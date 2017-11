Trump-tweet mødes med ny skarp reaktion fra britisk leder

Premierminister Theresa May kritiserer for anden dag i træk, at den amerikanske præsident, Donald Trump, tweeter indhold fra den højreradikale gruppe Britain First.

Samtidig siger kilder, at den britiske ambassadør i USA har kontaktet Det Hvide Hus. Her skal han have udtrykt sin bekymring over de tre videoer, som Trump delte på Twitter onsdag.

I det britiske parlament lyder der krav om, at Trumps planlagte besøg i Storbritannien aflyses.

- Den kendsgerning, at vi arbejder sammen, betyder ikke, at vi er bange for at sige, når vi mener, at USA gør det forkert, og så gør vi det meget klart over for dem, siger May under et besøg i Jordan.

- Og jeg gør det meget klart, at et retweet fra Britain First er den forkerte ting at gøre, siger hun.

Den britiske ambassadør i Washington, Kim Darrroch, har allerede formelt over for Det Hvide Hus taget afstand fra Trumps tweet, siger kilder til britiske medier.

Britain First, der fordømmes af alle partier i det britiske parlament, beskrives af kritikere som en fascistisk organisation, der drives af tidligere dømte kriminelle.

I det britiske parlament lyder der torsdag fordømmelse af Trump fra både regeringspartiet De Konservative og oppositionen.

Flere medlemmer har opfordret til, at May aflyser Trumps planlagte statsbesøg i Storbritannien.

Trump retweetede onsdag tre videoer fra næstformanden i Britain First, Jayda Fransen.

En af optagelserne hævder blandt andet at vise en "muslimsk migrant", som med spark og slag angriber en "hollandsk dreng med krykker".