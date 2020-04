Trump truer med at suspendere Kongressen for at sikre nomineringer

USA's præsident, Donald Trump, truer med at suspendere Kongressen for at tvinge nomineringer af højtstående embedsmænd igennem.

Natten til torsdag dansk tid siger Trump således, at han er villig til at suspendere USA's Kongres, sådan at han får mulighed for at udpege embedsmænd, hvis nomineringer der ifølge Trump bliver blokeret af demokrater i Senatet.