Trump truer igen EU og Kina med forhøjet told

Trump har udpeget sin øverste handelsrådgiver, Peter Navarro, som "hummerkonge" med ansvar for forhandlingerne.

Også Kina skal droppe tolden på hummer, siger Trump. Han har bedt Navarro om at finde kinesiske produkter, der kan pålægges mere told, hvis Kina ikke opgiver den forhøjede told på hummer fra USA.

Den amerikanske hummereksport blev ramt af en ekstra told på 25 procent fra Kinas side i 2018, da handelsstriden mellem de to lande langsomt eskalerede.

Denne strid gik ellers ind i en noget mere afdæmpet fase, efter at de indgik første del af en handelsaftale i januar. Men siden er den blusset op igen under coronaudbruddet, og det har skabt tvivl om aftalen.

Trumps udtalelser faldt under et møde om kommercielt fiskeri i delstaten Maine fredag. Her har størstedelen af de amerikanske hummerfiskere hjemme.

Præsidenten har planer om at lempe på restriktioner for fiskeriet, som blev indført under præsident Barack Obama.