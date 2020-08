- Ses i retten!, lyder den direkte besked fra Trump til Nevada på Twitter. Her ses han under et pressemøde mandag lokal tid.

Trump truer Nevada med sagsanlæg på grund af brevstemmer

Nevadas beslutning om at sende brevstemmer ud til alle er et "ulovligt nattekup" mod staten, mener Trump.

USA's præsident, Donald Trump, truer mandag lokal tid med at lægge sag an mod delstaten Nevada, efter at der er blevet vedtaget en lov om brevstemmer.

Loven, som er vedtaget søndag i delstatens to lovgivende kamre, vil sørge for, at der bliver sendt stemmesedler, der kan bruges til at brevstemme, til alle vælgere inden præsidentvalget i november.

Trump har påstået, at brevstemmer vil føre til voldsom svindel ved valget - en påstand, som er blevet afvist af eksperter.

På Twitter skriver præsidenten, at delstatens tiltag er et "ulovligt nattekup".

- Covid bliver brugt til at stjæle staten, skriver han.

- Ses i retten!

Hvis statens demokratiske guvernør, Steve Sisolak, som ventet underskriver loven, bliver Nevada den syvende stat til at sende stemmesedler ud til alle borgere.

Utah, Colorado, Hawaii, Oregon og Washington gennemfører allerede deres valg hovedsageligt med brevstemmer.

Imens har Californien og Vermont besluttet sig for at sende stemmesedler til alle vælgere - ligesom Nevada - på grund af coronapandemien.

De fleste delstater ønsker at udvide mulighederne for at brevstemme 3. november for at mindske virusspredning.

Under primærvalg i juni i Nevada blev der også sendt stemmesedler ud til vælgerne i delstaten. Dengang blev de opfordret til ikke at risikere at dukke op ved stemmestederne.

De fleste af stemmestederne var også lukkede, hvilket førte til ventetider på op til syv timer i blandt andet Las Vegas.

Guvernør Steve Sisolak har ikke umiddelbart givet en kommentar efter Trumps tweet.

Valgeksperter har påpeget, at stemmesnyd med brevstemmer er et meget lille problem.

Sidste uge antydede Trump, at det kunne være en mulighed at udskyde valget i november på grund af risikoen for svindel. Det har han dog ikke umiddelbart magt til at gøre.