Trump tror ikke på historie om Kim Jong-uns dårlige helbred

Trump kritiserer også amerikanske CNN for overhovedet at have skrevet historien om Nordkoreas leder.

- Jeg tror, at historien var forkert, lad mig bare sige det sådan, siger Trump.

- Jeg hører, at de brugte gamle dokumenter.

Det var CNN, der mandag lokal tid bragte en artikel om, at amerikanske myndigheder undersøger efterretninger om, at Kim Jong-un skulle være i "alvorlig fare" efter en operation.

Derefter har der været en stribe af modstridende medieberetninger, mens det nordkoreanske styre har været usædvanligt tavs om sagen.

Trump gentager på pressemødet også et ønske om, at det går Kim Jong-un godt.

- Vi har et godt forhold til Nordkorea. Jeg har et godt forhold til Kim Jong-un, og jeg håber, at han har det ok, siger Trump ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Rygterne er blandt andet begyndt at svirre, efter at Kim Jong-un udeblev fra en markering af sin nu afdøde bedstefar Kim Il-sungs fødselsdag 15. april.

Kim Il-sung grundlagde Nordkorea i 1948, og dagen er blandt de vigtigste nationale helligdage i landet.