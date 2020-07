Føderale betjente ses til en demonstration i byen Portland. Betjentene har fået hård kritik for at arbejde uden identifikationsskilte og for at anholde folk uden at oplyse en grund.

Trump trodser kritik og sender føderale betjente til Seattle

Præsident Donald Trumps administration har torsdag sendt et hold føderale betjente fra landets grænsepoliti til Seattle i delstaten Washington.

Det skriver avisen The New York Times natten til fredag dansk tid.

Betjentene skal stå standby, i tilfælde af at der bliver brug for at sætte dem ind i forbindelse med demonstrationer i byen.

Trump har tidligere meldt ud, at hans administration er klar til at bruge regeringens fulde magt for at beskytte føderal ejendom under de igangværende demonstrationer mod politivold og raceulighed i USA.

Indsættelsen af grænsepolitiet i Seattle minder om situationen i byen Portland.

Her har føderale betjente i ugevis opereret på gaden i forbindelse med demonstrationer i byen.

Det sker, selv om deres tilstedeværelse har fået hård kritik af lokalpolitikere og aktivister.

Betjentene har blandt andet fået kritik for at arbejde uden identifikationsskilte og for at anholde folk uden at oplyse en grund.

Ligesom i Portland har lokale embedsfolk og politikere i Seattle sagt, at de ikke vil have de føderale betjente i byen.

Donald Trump roste mandag betjentenes indsats i Portland.

Her sagde han blandt andet ifølge BBC, at "de har gjort et fantastisk arbejde på meget kort tid".

Tidligere på ugen truede præsidenten desuden med at indsætte føderale betjente på gaderne i flere "uroplagede byer".

Han nævnte, at det kan komme på tale i byer som Chicago, New York og Baltimore.

Borgmestrene i Chicago og New York har siden afvist, at det på nogen måde kan komme på tale.

Torsdag annoncerede generalinspektøren i USA's justitsministerium, Michael E. Horowitz, at betjentenes arbejdsmetoder i Portland nu skal undersøges af en uafhængig tilsynsmyndighed.

Det sker efter pres fra flere demokratiske politikere.