Trump trodser advarsel og vil flytte ambassade til Jerusalem

Trods stærke advarsler fra mange kanter har USA fortsat planer om at flytte landets ambassade i Israel til Jerusalem. Det vil være en rød klud i ansigtet på palæstinenserne.

Det er Abbas' talsmand, som refererer samtalen.

- Præsident Abbas har modtaget et telefonopkald fra præsident Donald Trump, hvori han bekendtgjorde sin intention om at flytte USA's ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, siger talsmand Nabil Abu Rdainah.

Det fremgår ikke, hvornår USA vil flytte ambassaden.

- Præsident Abbas advarede om, at en sådan beslutning kan få farlige konsekvenser for fredsprocessen og for freden, sikkerheden og stabiliteten i regionen og i verden, siger talsmanden.

Højtstående personer i Trumps administration har sagt, at præsidenten sandsynligvis i denne uge vil komme med en tilkendegivelse om Jerusalem.

Det ventes, at han vil anerkende Jerusalem som Israels hovedstad.

Tyrkiet har i den forbindelse sagt, at landet vil afbryde diplomatiske forbindelser til Israel, hvis Trump gør disse rygter til virkelighed. Flere andre lande i regionen har også advaret USA.

Senest har EU's udenrigschef, Federica Mogherini, via dialog med USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, forsøgt at tale Trump fra planen.

Den kan, frygter hun, underminere en fremtidig fredsaftale mellem Israel og palæstinenserne.

- Gennem forhandlinger må der findes en vej for at løse Jerusalems status som fremtidens hovedstad for begge lande. Så begge parters forhåbninger kan opfyldes, siger hun.

Også internt i USA's udenrigsministerium er man bekymret over Trumps planer.

Tel Aviv er ambassadeby i Israel. Her ligger også Danmarks ambassade i landet.