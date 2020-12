Trump-tilhængere protesterer mod valgresultat i Washington

En stor gruppe Trump-tilhængere deltager lørdag i en demonstration i Washington i protest mod resultatet af præsidentvalget den 3. november.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt The Hill.

Protesterne er arrangeret, samtidig med at præsidenten siden valget hidtil forgæves har forsøgt at få valgresultatet omstødt.

Det var således Donald Trumps rival, demokraten Joe Biden, der blev udråbt som vinder af valget i november.

Lørdag er der planlagt demonstration mod valgresultatet foran Højesteret, Capitol Hill og justitsministeriets bygning.

Det er anden gang, at der er arrangeret en march til støtte for Donald Trump i Washington siden valget.

Blandt talerne ved lørdagens demonstration var Michael Flynn, der var Donald Trumps første nationale sikkerhedsrådgiver.

Han blev for kort tid siden benådet af præsidenten, efter at han var blevet idømt en fængselsstraf for at have løjet over for forbundspolitiet FBI.

- Vi står midt i en åndelig kamp for vores nations hjerte og sjæl. Vi kommer til at vinde, lød det fra Michael Flynn på talerstolen.

På Twitter skriver præsident Donald Trump, at flere tusinde er samlet i Washington for at støtte kampen for at omstøde valgresultatet.

- Wow. Tusindvis af mennesker samles i Washington til "Stop tyveriet". Jeg vidste ikke noget om det, men jeg vil mødes med dem, skriver præsidenten i et tweet.

Demonstrationen finder sted, dagen efter at Højesteret afviste et søgsmål fra delstaten Texas om at forkaste Joe Bidens valgsejr i fire delstater.

Ifølge kendelsen fra Højesteret har Texas ikke juridisk ret til at blande sig i resultaterne i de fire delstater.