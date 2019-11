Trump tilbyder Mexico hjælp i narkokrig efter massakre

Kvinder og børn fra familien kørte mandag morgen i tre biler i det nordlige Mexico ved grænsen til USA, da de pludselig blev beskudt. Det skete ved La Mora i delstaten Sonora.

- Fire drenge, to piger og tre kvinder blev dræbt. Seks børn blev såret. Adskillige børn fra familien flygtede fra stedet og var savnet i timer efter angrebet.

Myndighederne i Mexico antager, at medlemmer af et narkotikartel havde antaget, at familierne tilhørte et rivaliserende narkotikakartel, fordi de kom kørende i flere store firehjulstrækkere.

- Hvis Mexico har brug for hjælp eller beder om hjælp til at udrydde disse monstre, så er USA parat, villig og i stand til at involvere sig, skriver Trump på Twitter.

Trump hylder sin mexicanske modpart, præsident Andres Manuel Lopez Obrador, for at prioritere kampen mod narkotikahandel, smugling og kriminalitet, men han siger, at kartellerne er blevet for store og mægtige.

- Så nogle gange er der brug for en hær, når man skal bekæmpe en hær. Tiden er nu inde til, at Mexico - med hjælp fra USA - fører krig mod narkokartellerne og fejer dem væk fra Jordens overflade, skriver Trump i et tweet.

Lopez Obrador siger, at storfamilien LeBaron ofte har været i konflikt med narkotikabander, og han mener, at det er ret sikkert, at angriberne vidste, hvem de skød mod.

- Vi har været her i 50 år. Det er det mest skræmmende. Uanset hvem der gjorde dette, så vidste de, hvem de skød mod, siger Alex LeBaron fra storfamilien.

Op mod 5000 personer er fundet i over 3000 umærkede grave i Mexico siden 2006, hvor hæren blev sat ind i kampen mod landets narkotikakarteller, viste en nylig rapport om narkotikakrigens ofre.