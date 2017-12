Trump tager stor sejr med grønt lys til kæmpe skattereform

Med afstemningen i Senatet lørdag er reformen, som vil medføre lavere skat for velhavere og selskaber, tæt på at blive endeligt vedtaget.

Inden den træder i kraft skal reformen derefter igen godkendes i begge Kongressens kamre, hvorefter den skal underskrives af præsidenten.

Den største reform på dette område siden 1980'erne medfører også en markant stigning i den nationale gæld. Republikanerne siger dog, at reformerne vil styrke den amerikanske økonomi på længere sigt.

Kongressens to kamre skal nu koordinere de to vedtagne reformer, så der kun sendes en samlet lovpakke til underskrift i Det Hvide Hus.

Trump håber, at dette kan ske inden nytår, så Republikanerne får deres største betydelige reform vedtaget i 2017.

- Reformerne vil få virksomhederne til at investere mere og gøre USA mere konkurrencedygtigt.

- Vi har dermed en chance for at få forhindret, at arbejdspladser flyttes til udlandet samt at styrke middelklassen, siger Mitch McConnell, der er Republikanernes leder i Senatet.

Den politiske sejr ventes at få stor betydning ved midtvejsvalget i november i 2018.

Demokrater siger, at reformen skaber gæld for at give gaver til virksomheder og velhavere. De advarer også om, at reformen, der blev vedtaget langt ud på natten til lørdag efter mange ændringer, er dårligt skrevet, hvilket advokater og revisorer vil forstå at udnytte.

Reformpakken medfører et omfattende brud med den sygesikring, som blev indført under præsident Barack Obama.

- Reformen er det hidtil største tilbageslag for Obamacare, siger flere iagttagere.

- Reformen vil medføre, at mange raske mennesker opsiger deres sygesikring. Obamacare vil bryde endnu mere sammen, siger Craig Garthwaite, der er direktør for sundhedsprogrammet på uddannelsesstedet Northwestern University's Kellogg School of Management.

Den reformpakke, som er vedtaget i Repræsentanternes Hus, tilbageruller blandt andet en 40 procents afgift på arvede aktiver, der hovedsageligt bliver betalt af de rigeste amerikanere. Den reducerer selskabsskatten fra 35 til 20 procent.