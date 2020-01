Trump tager Sanders' side i kønsstrid med Elizabeth Warren

Under et vælgermøde i Milwaukee i delstaten Wisconsin natten til onsdag dansk tid siger Trump således, at han ikke tror, at Sanders har sagt, at en kvinde ikke kan vinde præsidentvalget.

Spændinger mellem Warren og Sanders - to progressive senatorer, der kæmper om Det Demokratiske Partis nominering til præsidentvalget i november - er vokset på det seneste.

Det sker i kølvandet på rapporter om, at Bernie Sanders i 2018 skulle have sagt til Elizabeth Warren, at han ikke tror, at en kvinde kan slå Donald Trump ved præsidentvalget.

Warren bekræftede rapporterne i en udtalelse sent mandag:

- Jeg mente, at en kvinde godt kunne vinde (valget, red.). Han (Sanders, red.) var uenig.

Bernie Sanders afviser, at han skulle have sagt dette.

Og natten til onsdag får den selvudråbte demokratiske socialist altså støtte fra uventet side.

- Jeg tror ikke på, at Bernie har sagt det. Det gør jeg virkelig ikke. Det er ikke sådan noget, han ville sige, siger Trump til tusindvis af tilhængere i Milwaukee.

Donald Trump tilføjer dog i samme ombæring, at han ikke kender Bernie Sanders personligt, og at han desuden ikke bryder sig om ham.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ved valget i 2016 vandt Trump og Republikanerne snævert Wisconsin, der indtil da havde været demokratisk siden 1984.

Trumps modstander i 2016, Hillary Clinton, blev efter valget kritiseret for, at hun ikke havde besøgt staten under valgkampen.

Denne gang har både Republikanerne og Demokraterne opprioriteret deres kampagner i den nordøstlige delstat.

Trumps vælgermøde i Wisconsin finder sted samme aften, som de demokratiske præsidentkandidat-aspiranter mødes i Iowa til årets første tv-debat.

Her afviser Bernie Sanders endnu en gang, at han skulle have sagt, at en kvinde ikke kan vinde valget.

- Det forholder sig faktisk sådan, at jeg ikke sagde det, siger han ifølge The Guardian.

Sanders kalder det "uforståeligt", at han skulle have sådan en holdning.

Tv-debatten er den sidste, inden primærvalgene indledes i netop Iowa den 3. februar.

Herefter går turen til New Hampshire, Nevada og South Carolina.