USA's præsident, Donald Trump, vendte søndag hjem til Det Hvide Hus i Washington D.C. efter at have besøgt Camp David.

Trump svarer Obama igen og kalder ham stærkt inkompetent

USA's præsident, Donald Trump, kalder den forhenværende præsident, Barack Obama, for "stærkt inkompetent".

Det siger Trump til The Guardian som svar på Obamas kritik af Trump-administrationens håndtering af coronakrisen.

I en online-tale til dimitterende studenter på universiteter og gymnasier lørdag kom der en sjælden kritik fra en tidligere præsident rettet mod en nuværende.

- Denne pandemi har revet gardinet til side og vist, at de folk, der har ansvaret, ikke ved, hvad de har med at gøre, sagde Obama, dog uden decideret at nævne Trumps navn.

- Mange af dem foregiver ikke engang at være ansvarlige, sagde Obama.

Søndag sagde Trump, at han ikke har set Obamas kommentarer, men tilføjede:

- Se her, han var en inkompetent præsident, det er alt, hvad jeg kan sige. Stærkt inkompetent.

Donald Trump er blevet stærkt kritiseret for sin administrations håndtering af coronavirusset, der har kostet knap 90.000 mennesker livet i USA, hvilket er langt højere end noget andet land i verden.

Trump har insisteret på, at USA gør store fremskridt i kampen mod virusset. Han har opfordret delstaterne til at genåbne deres økonomier, til trods for at flere sundhedseksperter advarer om, at det vil føre til flere døde.

- Jeg synes, at vi havde en god weekend. Vi holdt en masse fantastiske møder. Fremragende fremskridt bliver gjort på mange områder, herunder at finde en kur mod denne forfærdelige plage, der har ramt vores land, siger han til Guardian foran Det Hvide Hus.

I Barack Obamas tale satte han også spørgsmålstegn ved det amerikanske justitsministeriums beslutning om at lade sigtelsen mod den tidligere rådgiver Michael Flynn frafalde og tilføjede, at det kunne sætte USA's retssikkerhed i fare.

Det fik den republikanske senatsleder, Mitch McConnell, til at sige, at Obama skulle holde sin mund.

Donald Trump har samtidig med hashtagget "#obamagate" forsøgt at flytte rampelyset fra sig selv til Obama ved at beskylde ham for at have forsøgt at fabrikere beviser imod Trump, der skulle vise, at Trump handlede i hemmelig forståelse med Rusland for at vinde præsidentvalget i 2016.