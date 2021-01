Trump siger god for skærpet sikkerhed i Washington D.C.

Tiltaget skal forhindre uroligheder som sidste uges angreb på kongresbygningen, efter at forbundspolitiet FBI har advaret om planer for væbnede protester i dagene op til indsættelsesceremonien.

Ifølge et notat, som tv-stationen ABC News har set, holder FBI øje med en væbnet gruppe, som skal have planer om at tage til Washington D.C. lørdag.

Gruppen advarer om et "massivt oprør", hvis der gøres forsøg på at fjerne Donald Trump fra præsidentembedet.

Den har desuden opfordret til at "storme" regeringsbygninger og retsbygninger i alle 50 stater, den dag Biden bliver indsat.

- FBI har modtaget oplysninger om en identificeret væbnet gruppe, der har til hensigt at rejse til Washington D.C. den 16. januar, lyder det ifølge ABC News i FBI-notatet.

Det har ikke været muligt for nyhedsbureauet Reuters at få FBI til at be- eller afkræfte ABC News' oplysninger.