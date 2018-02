Trump siger god for at lægge kontroversielt notat frem

- En masse folk bør skamme sig, lyder det fra præsidenten.

Efterfølgende blev det fremlagt af Kongressen rapporterer flere medier.

Trump havde mulighed for at stoppe offentliggørelsen af det fortrolige notat eller rette i indholdet. Han har ifølge Reuters valgt ikke at ændre noget i dokumentet.

Notatet er forfattet af republikanske politikere i efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus, det ene kammer i Kongressen.

Det beskriver ifølge amerikanske medier, hvordan FBI og justitsministeriet skulle have udnyttet et overvågningsprogram til uretmæssigt at have overvåget et medlem af præsident Donald Trumps valgkampagne.

Godkendelsen til overvågningen skulle være sket på baggrund af informationer i en rapport udarbejdet af en britisk efterretningsagent, som var finansieret af Demokraterne. Det var den rapport, der blandt andet beskrev, at Rusland skulle have kompromitterende oplysninger om præsidenten.

Republikanerne mener, at notatet beviser, at FBI er fjendtligt indstillet over for Trump.

Demokrater i Kongressen mener omvendt, at Republikanerne forsøger at stikke en kæp i hjulet på undersøgelsen af en mulig forbindelse mellem Trumps valgkampagne og Rusland.

FBI advarede tidligere på ugen mod at offentliggøre notatet. Sikkerhedstjenesten mener, at der i dokumentet udelades detaljer, "der fundamentalt har indflydelse på notatets nøjagtighed".

The New York Times og CNN har spekuleret i, at FBI-chef Christopher Wray måske vælger at træde tilbage i protest.

Der har også været historier i amerikanske medier om, at Trump har set sig sur på sin vicejustitsminister, Rod Rosenstein.

Tidligere fredag langede Trump usædvanlig hårdt ud efter både FBI og justitsministeriet.

- Topledelsen og efterforskere i FBI og justitsministeriet har politiseret den hellige efterforskningsproces til fordel for Demokraterne og mod Republikanerne, skrev han på Twitter.