Trump ser positivt på meningsmålinger: Bedre end sidste valg

Med blot ti dage tilbage til det amerikanske præsidentvalg besøgte Donald Trump lørdag hele tre svingstater.

Efter at have afgivet sin stemme i Florida lørdag morgen holdt Trump vælgermøde i North Carolina, Ohio og Wisconsin.

Vælgermøderne er vigtige for Trump, der halter efter sin demokratiske modstander Joe Biden i meningsmålingerne.

Selv om Biden fører med omkring otte procentpoint i de nationale meningsmålinger, ser valget langt tættere ud, når man kigger på de vigtige svingstater, der bliver afgørende for valget. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Trump tildelte ikke meningsmålinger meget betydning under sit vælgermøde i North Carolina.

- Målinger er til for at deprimere dig. Men de her målinger er også meget bedre end for fire år siden, sagde Trump ifølge AFP.

Trumps optimisme kom, efter at han tidligere på dagen havde afgivet sin stemme i Florida, der lørdag åbnede for tidlig stemmeafgivning.

- Jeg stemte på en fyr, der hedder Trump, sagde en storsmilende præsident til den fremmødte presse.

Trump blev dermed en af de 55 millioner amerikanere, der allerede har stemt til valget den 3. november.

Den republikanske præsident har formået at samle tusinder ved sine vælgermøder op til valget trods en stigning i antallet af landets coronatilfælde.

I sin tale i Lumberton i delstaten North Carolina sagde Trump, at coronapandemien er kørt ud af proportioner. Det skriver BBC.

Han langede ud efter Joe Biden for at male et billede af en "dyster vinter".

- Dette valg står mellem Trumps super-redning af landet eller en Biden-depression, sagde Trump ifølge AFP.

Også Biden holdt vælgermøde lørdag. Det blev gjort i Bristol i svingstaten Pennsylvania, hvor tilhængere lyttede med fra deres biler for at holde afstand.

Her sagde Biden blandt andet, at han ikke ønskede at afholde et "superspreder"-event.