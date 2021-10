Artiklen: Trump sagsøger udvalg for at blokere dokumenter om kongresuro

Trump sagsøger udvalg for at blokere dokumenter om kongresuro

Et udvalg i Repræsentanternes Hus er i gang med at undersøge Donald Trumps rolle i dødelige optøjer 6. januar.

USA's tidligere præsident Donald Trump har sagsøgt et udvalg i Repræsentanternes Hus, der for tiden er i gang med at undersøge stormløbet mod Kongressen 6. januar.

Det sker i et forsøg på at forhindre flere fortrolige dokumenter omhandlende optøjerne i at blive udleveret til udvalget.

Det skriver det amerikanske medie NPR natten til tirsdag dansk tid.

Trump og hans advokater hævder i søgsmålet, at de dokumenter, som udvalget gerne vil have fat i, er beskyttet af en særlig lovhjemmel, der sikrer retten til en vis grad af fortrolighed mellem en siddende præsident og dennes rådgivere.

- Vores love tillader ikke sådan en impulsiv og voldsom handling mod en præsident og hans nærmeste rådgivere, står der i søgsmålet, der er indgivet ved en distriktsdomstol i Washington D.C., ifølge NPR.

Trump har med henvisning til samme lovhjemmel opfordret flere embedsfolk i sin administration til at nægte at vidne foran udvalget, der består af syv demokrater og to republikanere.

Men ifølge flere juridiske eksperter, så er det kun siddende præsidenter, der kan påberåbe sig retten til at hemmeligholde samtaler med rådgivere.

Donald Trump har siden stormløbet 6. januar, hvor hundredvis af hans tilhængere stormede Kongressen for at forhindre den formelle godkendelse af Joe Biden som vinder af USA's præsidentvalg, forsøgt at bekæmpe enhver undersøgelse af hændelserne på den skelsættende dag.

Fem personer mistede livet i forbindelse med optøjerne. Over 600 personer er siden blevet tiltalt for deres handlinger på dagen.

Talsperson i Det Hvide Hus Michael Gwin kalder ifølge NPR Trumps beslutning om at sagsøge kongresudvalget for en "unik og eksistentiel trussel mod vores demokrati".

Trumps talsperson Taylor Budowich har tidligere kritiseret undersøgelsen.

Han har blandt andet kaldt den "et partipolitisk fupnummer".

Donald Trump blev efter optøjerne 6. januar stillet for en rigsret i Repræsentanternes Hus. Her blev han beskyldt for at have opildnet til stormløbet. Han blev senere frikendt.