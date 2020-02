Justitsminister William Barr får ros af præsident Donald Trump for at tage styring i retssagen mod den tidligere Trump-rådgiver Roger Stone, der står til en fængselsstraf for blandt andet at have løjet for Kongressen. Justitsministeriet har blandet sig og bedt om en mildere straf, end anklagerne lagde op til. (Arkivfoto)

Trump roser minister for indgriben i retssag mod eksrådgiver

USA's præsident, Donald Trump, roser sin justitsminister, William Barr, for håndteringen af retssagen mod Trumps tidligere rådgiver Roger Stone.

På Twitter lykønsker Trump justitsministeren "for at have taget styringen i en sag, der var totalt ude af kontrol og måske aldrig skulle have været ført".

Fire statsanklagere trak sig tirsdag fra sagen i protest.

Roger Stone blev sidste år kendt skyldig i at have løjet over for Kongressen, have hindret rettens arbejde og have intimideret vidner.

Mandag havde anklagerne i sagen krævet mellem syv og ni års fængsel til Stone.

Det amerikanske justitsministerium har grebet ind og anbefalet en mildere straf til Stone end den, som anklagerne anbefaler.

Både Det Hvide Hus og talsmænd for justitsministeriet har afvist, at det skete under pres fra præsidenten.

Men den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, kræver sagen undersøgt. Hun vil vide, om der har været politisk indblanding i sagen.

Flere fremtrædende politikere i Det Republikanske Parti afviser imidlertid en sådan undersøgelse.

- Jeg tvivler på, at det vil ændre meget, siger senator Mitt Romney.

Han var den eneste republikaner, der stemte for at fjerne Trump fra embedet under den nyligt overståede rigsretssag.

Lindsey Graham, der er den republikanske formand for Senatets retsudvalg, afviser, at han vil indkalde Barr for at få en forklaring.

Trump har skrevet i tidligere beskeder på Twitter, at Stone burde benådes helt og aldeles.

Onsdag siger han til journalister, at han endnu ikke vil udtale sig om, hvorvidt han vil benåde Stone, hvis eksrådgiveren bliver dømt.