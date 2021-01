Hvis Trump bliver fundet skyldig ved en rigsret, efter at han har forladt posten, vil han miste ekspræsident-goder som sikkerhed og pension. Han vil også være forhindret i at stille op igen. (Arkivfoto). Foto: Jim Bourg/Reuters

Trump risikerer rigsretssag for anden gang

190 kongresmedlemmer har underskrevet et forslag om at stille Donald Trump for rigsret efter uro ved Kongressen. Trump var også for en rigsret i vinteren 2020.

Verden - 10. januar 2021 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Demokraternes indsats for igen at få stillet USA's præsident, Donald Trump, for en rigsret fik for alvor momentum i løbet af weekenden. Og mandag vil demokratiske medlemmer af Repræsentanternes Hus fremføre de formelle anklager mod Trump, efter at tilhængere af ham onsdag stormede Kongressen.

