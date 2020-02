Den amerikanske præsident, Donald Trump, talte tirsdag middag lokal tid til journalister foran Air Force One forud for en tur til USA's vestkyst.

Trump reducerer eksguvernørs straf trods republikansk skepsis

USA's præsident, Donald Trump, har tirsdag reduceret straffen for tidligere guvernør Rod Blagojevich og en række andre dømte personer.

Det skriver den amerikanske avis The New York Times.

- Ja, vi har reduceret Rod Blagojevichs straf, lyder det fra præsidenten forud for en tur til den amerikanske vestkyst.

- Han har afsonet otte år i fængslet. Det er lang tid. Han virker til at være et rigtig godt menneske, men jeg kender ham ikke rigtig, siger Trump tirsdag middag lokal tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den tidligere Illinois-guvernør Blagojevich er idømt en straf på 14 år.

Han er dømt for de facto at forsøge at sælge det sæde i Senatet, som Barack Obama forlod sig, da han blev præsident.

Trumps beslutning betyder, at Blagojevich kan forlade fængslet. Det betyder dog ikke, at han vil blive renset for sin straf, skriver The New York Times.

Trump har i årevis talt om muligheden for at reducere Blagojevichs straf.

Dele af præsidentens republikanske bagland har dog advaret mod det, da Trump netop har slået sig op på at bekæmpe den slags politiske korruption, som Blagojevich har været en del af.

Beslutningen har tirsdag også allerede fået kritik fra Trumps partifæller.

Fem medlemmer af Repræsentanternes Hus fra Illinois har således udsendt en udtalelse. Det skriver Melanie Zanona, der er politisk journalist ved det amerikanske magasin Politico, på Twitter.

- Vi er skuffede over, at præsidenten har reduceret Rod Blagojevichs straf. Vi mener, at han fik en passende og retfærdig dom, lyder det fra de fem.

I alt 11 dømte personer har tirsdag fået reduceret deres straf eller er blevet benådet af den amerikanske præsident. Det skriver AFP.

Blandt dem er finansmanden Michael Milken, der er dømt for skattesvindel, samt Bernard Kerik, tidligere politichef i New York.

Det vakte opsigt, at Trump i sidste uge skrev på Twitter, at han har "juridisk" ret til at gribe ind i kriminelle sager.

Udmeldingen kom, efter at USA's justitsminister, William Barr, havde kritiseret præsidenten for at udtale sig på Twitter om retssagen mod den tidligere Trump-rådgiver Roger Stone.

Stone anmodede fredag i sidste uge om en ny retssag. Han har dog fået afslag på sin anmodning og står til at få sin dom torsdag.