Trump påstår at kende til Kim Jong-uns helbred

Søndag oplyste en højtstående embedsmand i den sydkoreanske regering dog, at Kim "er i live og har det godt". Og et døgn senere indikerer USA's præsident, Donald Trump, ligeledes, at Kim er i live.

På et pressemøde sent mandag aften dansk tid siger Trump, at han er vidende om Kim Jong-uns helbred, men at han "ikke kan tale om det".

- Ja, jeg har en meget god idé om det, men jeg kan ikke tale om det nu, siger Trump, da han bliver spurgt om den nordkoreanske leder.

- Jeg ønsker ham bare det bedste, tilføjer Trump ifølge nyhedsbureauet dpa.

Spekulationerne om Kims helbred er taget til den seneste tid, efter at han udeblev fra en mindehøjtidelighed for sin bedstefar, Kim Il-sung, den 15. april.

I begyndelsen af sidste uge bragte det amerikanske medie CNN en artikel om, at amerikanske myndigheder undersøger efterretninger om, at Kim Jong-un skulle være i "alvorlig fare" efter en hjerteoperation.

Derefter har der været en stribe af modstridende medieberetninger, mens det nordkoreanske styre har været usædvanligt tavs om sagen.

Søndag kom der dog noget, som kunne tolkes som et livstegn. Her viderebragte nordkoreanske statsmedier kommentarer angiveligt fra Kim, hvor han udtrykte sin påskønnelse af arbejdere, som bygger huse i den nordlige by Samjiyon.

Dog bemærkede det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap, at de nordkoreanske medier hverken afslørede Kims lokation eller bragte nogen billeder af ham.

En af de mest detaljerede historier om Kim Jong-uns helbredsproblemer kommer fra sydkoreanske Daily NK, der er et onlinemedie for afhoppere fra Nordkorea.

Ifølge Daily NK havde Kim Jong-un, som formodes at være omkring 36 år, brug for hurtig behandling efter hjerte-kar-problemer relateret til overvægt, stress og heftig rygning.