Trump truer Kina med straftold på yderligere 100 milliarder

USA's præsident, Donald Trump, overvejer at pålægge told for yderligere 100 milliarder dollar på kinesiske varer.

Trump har således torsdag givet handelsmyndigheden Office of the United States Trade Representative ordre til at undersøge muligheden for at indføre en række nye toldsatser på varer produceret i Kina og i så fald udpege, hvilke produkter der kan være tale om.