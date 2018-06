Trump overvejer benådning af Muhammad Ali og 3000 andre

Præsident Donald Trump overvejer at benåde godt 3000 personer - deriblandt den afdøde bokser Muhammad Ali, som i 1967 fik en dom for ikke at have meldt sig til militærtjeneste i Vietnamkrigen.

Trump fremsatte meddelelsen om de mulige benådninger på G7-topmødet i Canada fredag.

Han sagde samtidig, at han vil være imødekommende over for personer i amerikansk fodbold, NFL, og andre sportsfolk, som mener, at de er blevet behandlet uretfærdigt - en henvisning til personer, som har protesteret mod racisme under afspilningen af den amerikanske nationalsang.

Trump siger, at han "i stedet for at snakke" vil bede de personer, som har protesteret, om at nævne personer, som, de mener, er blevet uretfærdigt behandlet af retssystemet.

Præsidenten siger, at fodboldspillere har set "megen chikane" og "megen uretfærdighed." Han ønske derfor at høre, hvad de synes, der skal gøres.

Trump siger, at han "bogstaveligt talt overvejer tusindvis af navne" i forbindelse med benådninger.

Ali, der oprindelige blev døbt Cassius Clay, ændrede navn efter at have konverteret til islam i 1960'erne. Han afviste at gøre tjeneste i Vietnam med henvisning til sin religiøse overbevisning.

- Jeg har ikke noget udestående med Viet Cong, sagde han også.

Ali blev frataget sin VM-titel i 1967.

Hans retsopgør sluttede i 1971, da Højesterets afgørelse var til hans fordel, og retten ophævede hans dom ved en juridisk teknikalitet. Ali genvandt sin titel i 1974.

Han døde i 2016.

Trump har tidligere benådet den afdøde sorte sværvægtsbokser Jack Johnson, der som den første sorte vandt VM i sværvægtsboksning.

Det skete 100 år efter, at han var blevet dømt i 1913 for at have brudt lovgivningen ved at rejse med sin hvide kæreste. På det tidspunkt var det forbudt at rejse med kvinder over delstatsgrænser for "umoralske" formål.