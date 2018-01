Trump opløser panel nedsat for at undersøge valgfusk i 2016

Det sker, efter at mange delstater har afvist at levere data til kommissionen.

USA's præsident, Donald Trump, valgte onsdag at afvikle en kommission, der i sin tid blev etableret for at undersøge meldinger om valgfusk i forbindelse med præsidentvalget i 2016.

Det oplyser Det Hvide Hus.

- Jeg har underskrevet en ordre om at opløse kommissionen, så vi slipper for at engagere os i endeløse juridiske slagsmål for skatteydernes penge, siger Donald Trump i en erklæring.

Panelet, der blev anført af vicepræsident Mike Pence, blev nedsat i maj sidste år. Formålet var at undersøge meldinger om snyd med stemmesedler. Arbejdet er dog blevet mødt af modstand fra en række delstater.

En føderal dommer i Washington betonede i november panelet for blot at være et rådgiverorgan. Dermed manglede panelet ifølge dommeren juridiske beføjelser til at afkræve valgdata fra delstaterne.

Donald Trump har sagt, at valgsnyd muligvis var årsagen til, at hans demokratiske rival, Hillary Clinton, fik tre millioner flere stemmer end ham ved valget - til trods for, at Trump vandt valget via et flertal af valgmandsstemmer.

De fleste valgobservatører og juraeksperter med fokus på det amerikanske valg siger, at valgfusk er et sjældent fænomen i USA.