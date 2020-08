Trump opfordrer til boykot af dækfirma på grund af dresscode

Det sker, efter at virksomheden har ifølge præsidenten har forbudt sine ansatte af bære kasketter med påskriften "MAGA" (Make America Great Again), der var Donald Trumps slogan under præsidentvalgkampen.

- Køb ikke Goodyear-dæk. De har annonceret et forbud mod MAGA-kasketter. Man kan få bedre dæk langt billigere, skriver Donald Trump på Twitter.

På et pressemøde onsdag uddyber han sin kritik af Goodyear.

- Jeg er ikke tilfreds med Goodyear, fordi de leger politik, siger han og kalder Goodyears opførsel for en "skændsel".

Ifølge Donald Trump vil Goodyear-dækkene på præsidentens limousine nu blive udskiftet.

Meldingen fra præsidenten kommer, efter at en lokal tv-station i delstaten Kansas har lavet en reportage fra Goodyears hovedkvarter.

Under reportagen diskuterede Goodyears ansatte blandt andet reglerne for beklædning.

Ifølge Goodyear er det dog et billede, der er blevet delt flittigt på de sociale medier, som tilsyneladende har fået præsidenten til at reagere.

Billedet viser, hvilke politiske støtteerklæringer der er tilladt og ikke tilladte på virksomhedens fabrikker.

Af billedet fremgår det, at støtteerklæringer til blandt andet Black Lives Matter og LGBT-samfundet er tilladte. Til gengæld er beklædning med sloganet MAGA ikke tilladt.

Goodyear understreger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det ikke er virksomheden, som står bag billedet.

Virksomheden bekræfter dog, at der er klare regler for politisk beklædning for de ansatte.

- For at forklare vores mangeårige virksomhedspolitik, så har Goodyear nul tolerance over for enhver form for chikane eller diskrimination, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

For at håndhæve den politik beder virksomheden alle sine ansatte om ikke at udtrykke "støtte til politiske kampagner, til nogen kandidat eller politisk parti".

Goodyear er den største dækproducent i Nordamerika. I 2018 kørte 24 procent af alle amerikanske biler på Goodyear-dæk.

Umiddelbart efter, at præsidenten opfordrede til boykot af virksomheden, faldt Goodyears aktie seks procent.