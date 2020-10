Trump om smitte: Jeg har det rigtig godt

I en video på Twitter takker præsident Donald Trump for den "enorme støtte", han har modtaget efter at være blevet testet positiv for coronavirus.

- Jeg skal til Walter Reed-hospitalet. Jeg synes, at jeg har det rigtig godt, men vi skal sørge for, at tingene går, som de skal, siger han og tilføjer, at også førstedamen, Melania Trump, har det godt.

Videoen blev lagt op, kort tid efter at en afslappet Trump selv gik fra Det Hvide Hus ud til en helikopter, der skulle flyve ham til militærhospitalet Walter Reed i Maryland.

Han talte ikke med nogen journalister, men vinkede og gav "thumbs up", ligesom at han selv gik om bord på helikopteren.

Kort tid efter ankom han til Walter Reed National Military Medical Center, hvor han ud fra et forsigtighedsprincip skal tilbringe de næste par dage.

Tidligt fredag morgen dansk tid kom det frem, at Donald Trump og førstedame Melania Trump begge er smittet med coronavirus.

Det har fået mange til at ønske præsidenten og førstedamen god bedring. Blandt andre demokraten Joe Biden, tidligere præsident Barack Obama og Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

- Selv om vi står midt en stor politisk kamp, som vi tager meget seriøst, så vil vi også sende vores bedste ønsker til USA's præsident og førstedamen, sagde Barack Obama til et valgarrangement fredag aften med sin hustru, Michelle Obama.

- Michelle og jeg håber, at de og andre, som er berørt af covid-19 rundtom i landet, får den hjælp, de har brug for, og bliver hurtigt raske, sagde Barack Obama ifølge nyhedsbureauet AFP.

Kayleigh McEnany, der er talskvinde for Det Hvide Hus, fortalte tidligere fredag, at præsidenten har milde symptomer.

Senere blev det oplyst, at Melania Trump fortsat har det godt, men har mild hoste og hovedpine.