Trump om affyring: Vi ordner det

Onsdag nat lokal tid i Nordkorea affyrede landet, hvad der menes at være et interkontinentalt missil, der nåede mere end 4000 kilometer over jordens overflade og ramte ned i Det Japanske Hav.

Affyringen er sidste skridt i Nordkoreas lange arbejde for at blive en atommagt.

Efterfølgende har Nato, EU, Sydkorea og Japan kraftig fordømt Nordkoreas handling.

USA's forsvarsminister, James Mattis, fortalte på samme pressemøde, at missilaffyringen er en del af Nordkoreas udvikling af missiler og atomvåben.

- Det er en del af deres fortsatte indsats for at opbygge evnen til at ramme USA og resten af verden, sagde han.

Han fortalte samtidig, at missilet fløj højere, end Nordkoreas missiler har fløjet før.

Højde er afgørende, da det er udslagsgivende for, hvor langt man kan sende et missil rundt om kloden.