Trump og Kim Jong-un indleder topmøde på tomandshånd

- Skønt at være i Singapore, der er spænding i luften!, skriver USA's præsident, Donald Trump i et tweet forud for sit møde tirsdag med Nordkoreas Kim Jong-un.

Dagsordenen for mødet mellem de to ventes at kredse om især en fjernelse af alle atomvåben på Den Koreanske Halvø. Men en officiel køreplan for mødet foreligger ikke.