Trump og Johnson håber på ambitiøs handelsaftale efter brexit

- Vi arbejder allerede på en handelsaftale, siger han.

- Jeg tror, at det bliver en meget væsentlig handelsaftale, tilføjer han.

Ifølge Trump er briternes anstrengte forhold til EU "hæmmende for handlen" mellem USA og Storbritannien.

- Vi kan handle meget, meget mere, siger han om briterne og amerikanerne.

En talsmand for Boris Johnson siger til det britiske nyhedsbureau PA, at de to ledere er enige om at begynde forhandlingerne så hurtigt som muligt, efter at Storbritannien har forladt EU.

- Begge ledere har udtrykt stor vilje til at levere en ambitiøs frihandelsaftale, siger talsmanden.

Efter planen skal Storbritannien forlade EU senest 31. oktober.

Donald Trump, som kalder den britiske premierminister, "en af mine venner", fortæller, at han under telefonsamtalen også lykønskede Boris Johnson med sit nye job.

- Jeg tror, at han bliver en fantastisk premierminister, siger Trump.

Storbritannien vil være i stand til at indgå handelsaftaler med ikke-EU-lande, når det har forladt Den Europæiske Union.

Johnson har tidligere sagt, at en handelsaftale med USA efter brexit vil være en topprioritet for ham som premierminister.

Boris Johnson overtog premierministerposten efter Theresa May, som trådte tilbage, fordi hun ikke formåede at få det britiske parlament til at godkende den skilsmisseaftale, hun var nået til enighed om med EU.

Donald Trump og Boris Johnson har dog ikke altid været de bedste venner.

I 2015, da Trump kæmpede for at blive præsident, påstod han, at dele af London var farlige at besøge på grund af radikaliserede islamister.

På det tidspunkt hed Londons borgmester Boris Johnson. Hans svar var, at han ikke ville nærme sig dele af New York på grund af "risikoen for at møde Donald Trump".

Siden har Johnson, der kortvarigt var udenrigsminister, flere gange lagt afstand til Trump.

Det gælder blandt andet Trumps seneste angreb på fire kvinder i Kongressen og præsidentens syn på atomaftalen med Iran.