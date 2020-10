Trump og Biden overvejer tv-dueller på andre datoer

Trumps valgkampagne er villig til at udskyde datoen for debatten en uge, men det fastholdes, at der skal være endnu to tv-dueller.

USA's præsident, Donald Trump, og hans demokratiske udfordrer, Joe Biden, signalerer, at de er villige til at prøve at få tv-debatter i stand op til valget.

Bidens lejr har foreslået, at næste uges planlagte debat flyttes til 22. oktober.

Trumps folk insisterer imidlertid på, at en tredje debat skal holdes den 29. oktober - få dage før valget den 3. november.

- Amerikanerne fortjener at høre de to præsidentkandidater direkte den 22. og den 29. oktober, siger Bill Stepien, som leder Trumps kampagne.

Han beskylder medierne for at forsøge at "skjule" Biden.

En første tv-duel mellem Trump og Biden fandt sted onsdag den 30. september. Den næste præsidentdebat skulle være afholdt 15. oktober i Miami i Florida.

Trump har i et interview med Fox Business afvist, at han ville deltage i en virtuel debat. Meldingen kom, umiddelbart efter at arrangøren af præsidentdebatter havde besluttet, at den næste præsidentdebat mellem Trump og Biden skulle afholdes virtuelt.

Som en følge af Trumps sygdomsforløb med coronavirus har arrangøren afgjort, at fysisk fremmøde for kandidaterne ikke er forsvarligt. Derfor blev der lagt op til, at de to kandidater mødes via video "fra separate, afsides lokationer".

Præsidenten forholder sig stærkt kritisk til arrangørens vurdering af, at han vil udgøre en fare for de øvrige deltagende i debatten.

- Jeg tror overhovedet ikke, at jeg er smittefarlig, sagde Trump til Fox Business ifølge dpa.

- Jeg ville elske at holde et vælgermøde i aften. Jeg var klar allerede i går aftes.