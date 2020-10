Trump og Biden lader hinanden komme til orde i tv-debat

Da Trump og Biden krydsede klinger i deres første tv-duel, afbrød de hele tiden hinanden og smed om sig med beskyldninger og fornærmelser.

For at undgå en gentagelse havde Kommissionen for Præsidentdebatter i USA (CPD) indført nye regler, så en kandidat ville få slukket sin mikrofon, hvis vedkommende talte, mens den anden gav sit indledningsvise svar på to minutter til hvert af de seks debatemner.

Og den nye regel gav pote. Under debattens første emne, coronapandemien, respekterede begge kandidater den andens indledningsvise svar.

Da Donald Trump af moderator Kristen Welker blev spurgt til de over 220.000 amerikanere, der har mistet livet som følge af coronavirus, påpegede han, at det ifølge beregninger var forventet, at "2,2 millioner mennesker ville dø".

Samtidig lovede præsidenten, at en vaccine er klar om nogle uger i modstrid med tidligere meldinger fra hans egne sundhedsmyndigheder.

- Vi har en vaccine. Den kommer. Den er klar. Det vil blive offentliggjort om nogle uger. Den er klar til at blive distribueret, sagde Trump i sine første to minutter, mens Joe Biden lyttede.

- Jeg er blevet lykønsket af mange ledere i verden for min håndtering.

- Vi er ved at runde et hjørne. Det (coronavirusset, red.) kommer til at forsvinde, sagde Donald Trump.

Under Joe Bidens to minutter var Donald Trump helt tavs. Han rystede på hovedet og tog noter, men sagde ikke et ord, mens Biden talte.

Og den nye og beherskede stil fortsatte.

Dog måtte producerne på et tidspunkt slukke Trumps mikrofon, da han svarede på spørgsmål om at beskytte sundhedsydelser, samtidig med at han ønsker at afvikle sundhedsreformen "The Affordable Care Act", der ofte omtales som "Obamacare".

Debatten blev modereret af NBC News' Kristen Welker, der har været korrespondent i Det Hvide Hus siden 2011.