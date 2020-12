Trump og 17 stater støtter Texas i for at få Biden-sejr omstødt

17 delstater ledet af Missouris republikanske justitsminister opfordrer desuden i et separat dokument også ni dommere til at behandle sagen.

Af de stater, der har tilsluttet sig Texas, har alle undtagen tre republikanske ledere.

Trump-kampagnen og dens tilhængere har flere gange forsøgt at omstøde Bidens sejr i en række delstater med flere søgsmål.

Ingen af forsøgene er lykkedes.

Tirsdag meldte Texas, at den ville føre sag mod Georgia, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin ved USA's højesteret for ulovligt at have ændret ved proceduren for afholdelse af valg.

Den republikanske regering i Texas beskylder valgtilforordnede i de fire stater for ikke at have sikret sig, at der ikke kunne snydes med brevstemmer.

De valgansvarlige i de fire delstater siger, at der ikke har kunnet påvises snyd i nævneværdigt omfang, og resultaterne er blevet certificeret af staternes myndigheder.

Texas beder også USA's højesteret om at udsætte en afstemning blandt de såkaldte valgmænd 14. december. Det er dem, som formelt og reelt udpeger den næste præsident.

Ved præsidentvalg vinder kandidater valgmænd i de enkelte stater. Det kræver mindst 270 valgmænd for at få flertal. Biden har 306 valgmænd mod 232 til Trump.

Texas beder højesteretten om at blokere de 62 valgmænd, der er valgt i Georgia, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin.

Demokrater og andre kritikere har beskyldt Trump for at svække troværdigheden og offentlighedens tillid til det amerikanske valgsystem.