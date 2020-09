Medie: Trump kaldte USA døde soldater for tabere og skvatrøve

Det er en oplysning, der vil kunne skade hans muligheder for at blive genvalgt som præsident om to måneder.

USA's præsident, Donald Trump beskyldes for at kalde døde amerikanske soldater for "tabere" og "skvatrøve".

Det er magasinet The Atlantic, som skriver, at Trump under et besøg i Frankrig i anledning af 100-året for Første Verdenskrigs afslutning nedgjorde døde amerikanske soldater fra krigen.

Her nægtede han at deltage i en ceremoni på kirkegården Aise-Marne uden for Paris med 1800 døde amerikanske soldater. Her regnede det, og The Atlantic skriver - med flere personer som "førstehåndskilder" - at Trump nægtede at møde op, fordi han ikke ville have uglet sit hår.

- Hvorfor skulle jeg tage hen til den kirkegård. Den er fyldt med tabere, sagde han ifølge magasinet.

Ved en senere lejlighed omtalte han de 1800 døde amerikanske soldater som "skvatrøve".

De to udtryk, der bruges, er på engelsk "losers" og "suckers".

Han skal også i Paris have sagt, at "han ikke forstod, hvorfor USA skulle intervenere på de allieredes side" under Første Verdenskrig.

To højtstående personer i militæret bekræfter også historien over for nyhedsbureauet AP.

Præsident Donald Trump er rasende og benægter at have fremsat hånende bemærkninger om amerikanske soldater.

Han sagde torsdag foran et larmende Air Force One, at han har gjort mere for det amerikanske militær end nogen andre.

- Det er en total løgn, og det er skammeligt.

The Atlantic skriver, at det ligger i forlængelse af den måde, som han omtalte den nu afdøde krigshelt og senator John McCain på.

McCain var pilot i flåden, og hans fly blev i 1967 skudt ned under Vietnam-krigen. Svært skadet blev han under flere års fangenskab udsat for tortur. Han var præsident Barack Obamas republikanske modkandidat ved præsidentvalget i 2016.

Trump ville i 2015 ikke anerkende ham som en helt.

- Jeg kan lide folk, som ikke lader sig tage til fange, lød hans svar.

McCain døde i 2018. Trump blev ifølge The Atlantic rasende, da han opdagede, at Det Hvide Hus flagede på halv for McCain.

- Vi støtter ikke den tabers bisættelse.

- Hvad fanden skulle vi gøre det for. Fyren var en fucking taber, lød det vredt fra Trump ifølge The Atlantic. Artiklen er forfattet af magasinets chefredaktør, Jeffrey Goldberg.

Tre kilder siger til The Atlantic, at Trump ved mindst to lejligheder kaldte tidligere præsident George H.W. Bush for en "taber", fordi han blev skudt ned af japanerne, da han gjorde tjeneste som pilot i flåden under Anden Verdenskrig.