Trump modsiger topembedsmand om vacciner: Han var nok forvirret

Det siger han på et pressemøde onsdag lokal tid.

- Så snart FDA (USA's lægemiddelstyrelse, red.) godkender vaccinen, så vil vi være i stand til at distribuere mere end 100 millioner vacciner inden slutningen af 2020 og et stort antal endnu tidligere, siger Trump på pressemødet.

Tidligere onsdag havde direktøren for USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC), Robert Redfield, ellers sagt, at en vaccine første kan rulles bredt ud midt i 2021 - eller endda lidt senere.

- Nej, jeg tror, at han lavede en fejl, da han sagde det, fortæller Trump adspurgt om CDC-direktørens udmelding.

- Det er ukorrekt information. Jeg tror, at han var forvirret. Jeg tror, at han misforstod det spørgsmål sandsynligvis.

Redfield vidnede onsdag foran et udvalg i Senatet.

Her sagde han, at den almene befolkning ventes at have adgang til en vaccine fra "sent i andet kvartal eller tredje kvartal i 2021".