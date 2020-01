Trump meldte alt godt - men 64 fik hovedskader i Iran-angreb

I hvert fald oplyser det amerikanske forsvarsministerium, at 64 amerikanske soldater pådrog sig hovedskader i angrebet.

Et iransk angreb mod militærbasen Al-Asad i Irak ramte tilsyneladende de tilstedeværende soldater hårdere, end hvad de første forlydender tydede på.

USA's præsident, Donald Trump, var efter angrebet ellers hurtig til i et tweet at konkludere at "alt er godt".

- Vi gennemgår, om der er omkomne og tilskadekomne. Så langt, så godt, tilføjede Trump i tweetet den 8. januar.

Angrebet mod Al-Asad-militærbasen, hvor der også befandt sig danske soldater, var Irans modsvar på amerikanernes drab på den magtfulde iranske militærleder Qassem Soleimani.

Men trods Trumps optimisme efter angrebet kom der først meldinger om, at 11 soldater havde fået hovedskader. Senere blev det tal hævet til 34, og torsdag lyder det altså, at det drejer sig om 64.

39 af de berørte soldater er allerede tilbage i tjeneste, lyder det.

Forsvarsminister Mark Esper forsvarer samtidig Trump.

- Jeg har haft muligheden for at snakke med præsidenten, og han er meget bekymret for vores udsendtes velbefindende. Særligt dem, der var involveret i operationerne i Irak, og han forstår skadernes alvor, siger Esper.

Trump sagde i sidste uge, at han "hørte, at de havde fået hjernerystelser og et par andre ting". Det fik blandt andet kritik fra politikere fra Det Demokratiske Parti og fra en amerikansk veterangruppe.

Siden 2000 er 408.000 amerikanske udsendte blevet diagnosticeret med hovedskader. Det viser tal fra USA's forsvarsministerium.

De fleste amerikanske soldater på Al-Asad-militærbasen gemte sig under jorden ved angrebet. Enkelte befandt sig dog også på jorden og blev blandt andet kastet ud fra et tårn på basen. Det skriver Washington Post.