Trump lover ved første vælgermøde siden exit at generobre USA

Samtidig opfordrer den tidligere præsident sine tilhængere til at hjælpe Republikanerne med at genvinde flertallet i Kongressen.

Mens Trump har holdt taler ved republikanske begivenheder efter sit valgnederlag til Biden, markerer lørdagens vælgermøde i Wellington i delstaten Ohio en tilbagevenden til de enorme masseforsamlinger, der har været afgørende for Trump for at fastholde støtten fra sine vælgere.

Foran tusindvis af jublende tilhængere kommer Trump lørdag blandt andet med en skarp kritik af det stigende antal immigranter, der krydser ind i USA over landets sydlige grænse.

- Vi vil generobre Repræsentanternes Hus, vi vil generobre Senatet, og vi vil generobre USA, og vi vil gøre det snart, siger han.

Demokraternes spinkle flertal i Kongressens to kamre vil være på spil ved midtvejsvalget i 2022. Historien viser, at Republikanerne har gode chancer for at genvinde nogle af partiers pladser.

Vælgermødet i Wellington er den første af tre offentlige optrædener af Trump efterfulgt af en tur til grænsen til Mexico med Texas-guvernør Greg Abbott 30. juni og et vælgermøde i Sarasota i delstaten Florida 3. juli.

Tilhængere siger, at de håber, at Trump vil bruge sådanne begivenheder til at hjælpe med at forene Det Republikanske Parti bag ligesindede kandidater til Kongressen.

- Det er ekstremt vigtigt at fortsætte med at holde disse vælgermøder, siger Jessica Dicken, en 30-årig hjemmegående mor fra det sydøstlige Ohio.

- Trump kan være en stemme for den mere konservative bevægelse her i Ohio og på tværs af landet, tilføjer hun.

Donald Trump har lagt sig ud med flere højtstående partifæller. Han har blandt andet langet ud efter sin tidligere vicepræsident, Mike Pence, som han fejlagtigt hævder kunne have forhindret Kongressen i at godkende Bidens valgsejr.

Trumps gentagne usande påstande om valgsvindel lader til at have smittet af på mange af de republikanske vælgere. Således mener 53 procent af republikanerne, at Trump rent faktisk vandt valget i november sidste år.

Det viser en måling fra Reuters/Ipsos.