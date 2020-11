Trump lover at gå hvis valgmænd peger på Biden

USA's præsident, Donald Trump, er sent torsdag aften dansk tid kommet med en udmelding, der er det hidtil tætteste, han er kommet på at erkende et valgnederlag ved præsidentvalget i USA.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Trump siger, at han vil forlade Det Hvide Hus, hvis valgmandskollegiet bekræfter demokraten Joe Bidens sejr.

- Det vil jeg helt sikkert. Og det ved du godt, lyder Trumps svar på et spørgsmål fra en journalist ifølge AFP.

Her åbner Trump døren lidt på klem for at anerkende valgresultatet, vurderer Anders Agner, der er chefredaktør på netmediet Kongressen.com.

- Han har heller ikke andre muligheder, fordi så er resultatet definitivt mejslet i granit, siger han.

Chefredaktøren mener, at det er vigtigt, at udmeldingen ses i sammenhæng med de øvrige kommentarer, præsidenten kommer med.

Eksempelvis siger præsidenten, at det vil være en fejl, hvis valgmandskollegiet blåstempler Bidens sejr.- Og samtidig siger han, at der vil ske ting og sager i de næste par uger. Han siger ikke, hvad det er, og det er som så mange andre af de påstande, Trump kommer med, fuldstændigt udokumenteret.

- Han siger i øvrigt også, at det vil være meget svært for ham at anerkende valgresultatet, fordi han ikke mener, der har været rent trav, siger Anders Agner.

Demokraten Joe Biden skal efter planen indsættes den 20. januar. Normalt sker det i overværelse af den afgående præsident, men det er uvist, om Trump vil følge den tradition og møde op.

Donald Trump har siden valget gentagne gange talt om udbredt svindel med stemmerne ved valget. Han har forgæves forsøgt at få omgjort udfaldet af valget i flere af de delstater, som sikrede Joe Biden sejren. Trump har ikke kunnet fremlægge dokumentation for sin påstand.

Det afholder ham dog ikke fra at fastholde beskyldningen om stemmefusk i sine udtalelser til pressen.

– Dette valg var et svindelnummer, sagde han torsdag ifølge Reuters.

Anders Agner mener, at Trump svigter sit præsidentielle ansvar ved at bryde en lang tradition om at sikre en forholdsvist fredelig overgang fra den afgående til den kommende præsident.

- Det er klart et distraktionsmoment for Joe Biden, som er ved at sætte sit hold af rådgivere og ministre. Det burde ikke handle om, at den afgående præsident har så svært ved at anerkende nederlaget og sår tvivl om legitimiteten af valghandlingen, siger Anders Agner.

Det er 14. december, at valgmandskollegiet går sammen for at udpege USA's kommende præsident. Her bliver de 538 valgmænd, der var i spil ved præsidentvalget 3. november, fordelt.

Valgmænd er repræsentanter, som de enkelte præsidentkandidater har opstillet i hver stat. Når vælgerne stemmer på en kandidat, stemmer de rent teknisk på, at den kandidats valgmænd skal sidde i valgmandskollegiet.

Det kræver 270 valgmænd at blive præsident. Demokraternes Joe Biden står til 306 valgmænd, mens Trump står til at få 232.

