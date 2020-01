Trump-lejr kalder rigsretssag et angreb på USA's befolkning

Rigsretssagen mod USA's præsident, Donald Trump, er et angreb på den amerikanske befolkning og deres ret til at stemme.

Det er første gang, at Trumps ansatte har udformet deres argumenter imod rigsretssagen.

Reaktionen fra præsidentens lejr har ifølge kilderne en aggressiv og afvisende tone.

Blandt andet vil advokaterne argumentere for, at der i anklagerne ikke er tale om reel kriminalitet, og at Trump på alle tidspunkter har arbejdet inden for rammerne af sit præsidentembede.

- Det (rigsretssagen, red.) er et hårdt og ulovligt forsøg på at vende valgresultatet fra 2016 og blande sig i det kommende valg i 2020, lyder det blandt andet i erklæringen.

Rigsretssagen vil ifølge Trumps advokater gøre "varig skade på USA's regeringsstruktur".

Tidligere denne uge blev rigsretssagen endegyldigt vedtaget, hvor 228 stemte for og 193 stemte mod ved en afstemning i Repræsentanternes Hus.

Demokraterne vil have Trump fjernet fra præsidentposten, da de mener, at han har misbrugt sit embede til at presse Ukraine til at efterforske sager, som kunne belaste tidligere vicepræsident Joe Biden.

Biden er Trumps måske farligste rival ved præsidentvalget i år.

Trump anklages samtidig for at have modarbejdet Kongressen i sagen.

Selve rigsretssagen ventes at begynde på tirsdag og forventes at vare i cirka to uger.Det anses af de fleste iagttagere som højst usandsynligt, at sagen ender med at tvinge Trump ud af præsidentembedet, fordi Republikanerne har flertal i Senatet.