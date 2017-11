Trump langer ud efter kritisk May efter deling af videoer

Det sker, efter at hun gennem sin talsmand kritiserede Trump for at have delt islamkritiske videoer på det sociale medie.

USA's præsident, Donald Trump, langer natten til torsdag ud efter den britiske premierminister, Theresa May, på Twitter.

- Theresa, fokuser ikke på mig, fokuser på den destruktive radikale terrorisme, der finder sted i Storbritannien. Vi klarer os ganske fint, skriver Donald Trump på Twitter.

Beskeden kom efter, at præsidenten på Twitter havde videreformidlet tre videoer fra en topfigur i den ultranationalistiske gruppe Britain First.

Britain First er optaget af at bekæmpe, hvad den kalder islamisering af Storbritannien, og gruppen bekæmper opførelser og udbygninger af moskéer.

En talsmand for den britiske premierminister, Theresa May, sagde onsdag til nyhedsbureauet Reuters, at den amerikanske præsident havde handlet forkert.

- Det er forkert af præsidenten at gøre det.

- Britain First søger at splitte samfund gennem deres brug af hadefuld tale, der indeholder løgne og fyrer op under spændinger, sagde talsmanden onsdag.