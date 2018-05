Trump lader kinesisk mobilgigant slippe af sanktionskrogen

Det har Det Hvide Hus oplyst til lovgivere i Kongressen, skriver The New York Times og flere internationale nyhedsbureauer.

USA har indgået en aftale med den kinesiske smartphone-gigant ZTE om at ophæve sanktioner, som truer med at koste virksomheden livet.

ZTE fik i april forbud mod at købe komponenter til sine mobiltelefoner hos amerikanske underleverandører i syv år.

Det var ifølge Reuters en straf for, at firmaet havde brudt en aftale fra 2017 med amerikanske myndigheder, efter at virksomheden var blevet afsløret i at have ignoreret et amerikansk forbud mod at handle med Iran og Nordkorea.

Men i forrige uge besluttede Trump overraskende at sætte sig for at redde ZTE fra en truende konkurs.

Kursændringen mødte omgående modstand i Kongressen. 26 af de i alt 100 medlemmer af Senatet opfordrede i et fælles brev præsidenten til ikke at slække på sin hårde linje over for Kina.

Men det har ikke anfægtet præsidenten.

Fredag skriver Trump således i et tweet, at han "vil lade ZTE genåbne med sikkerhedsgarantier på højt niveau, udskiftning i direktion og bestyrelse, skal købe amerikanske dele og betale en bøde på 1,3 milliarder (dollar, red.)".

Allerede torsdag oplyste Fox News, at Trump havde forhandlet bøden, der svarer til 8,3 milliarder kroner, på plads med Kinas præsident, Xi Jinping.

Dermed får ZTE lov til at genoptage forretningsaftaler med virksomheder i USA som blandt andre Qualcomm Inc., der fremstiller computerchips.

Trump sagde tirsdag i denne uge ifølge AP, at han overvejede at opbløde de skrappe sanktioner mod ZTE som en "vennetjeneste" over for præsident Xi Jinping.

ZTE, hvis største aktionær er et statsejet foretagende i Kina, har mistet over tre milliarder dollar, siden forbuddet mod at købe ind i USA trådte i kraft den 15. april. Det oplyser personer med indblik i sagen til Reuters.

I en reaktion på fredagens nyhed om et forlig mellem USA og ZTE, skriver den republikanske senator Mark Rubio i et tweet:

- Det er en storslået aftale ... for #ZTE & Kina. #Kina knuser nådesløst selskaber i USA & de bruger disse teleselskaber til at spionere & stjæle fra os.

Rubio mener, som også de demokratiske senatorer Chuck Schumer og Chris Van Hollen, at Kongressen skal gribe ind og forsøge at forhindre Trump i at lade ZTE vende tilbage til normal drift, oplyser Reuters.