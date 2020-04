Indtil videre vil USA tilbageholde sin økonomiske støtte til WHO, fortalte præsident Donald Trump på et pressemøde natten til torsdag dansk tid.

Artiklen: Trump kritiserer igen WHO for at tage fejl om pandemien

Mens Donald Trump atter kritiserer WHO, beder organisationen præsidenten om ikke at politisere viruspandemien.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, fortsætter for anden dag i træk sin kritik af Verdenssundhedsorganisationens (WHO) håndtering af coronapandemien.

Det gør han på sin daglige pressebriefing i Det Hvide Hus onsdag aften lokal tid.

- De tog fejl på mange måder. De undervurderede faren, siger Trump med henvisning til WHO.

Udtalelsen kommer, efter at WHO's generalsekretær, etiopiske Tedros Adhanom Ghebreyesus, tog til genmæle tidligere onsdag og bad Trump om ikke at politisere pandemien.

Tirsdag truede Donald Trump med at standse USA's økonomiske bidrag til WHO, der er et FN-organ. WHO's største indtægt kommer fra USA.

Trump mener, at organisationen burde have betegnet virusset som en pandemi tidligere.

På onsdagens pressemøde kalder han den amerikanske beslutning om at indføre strenge restriktioner for rejsende fra Kina og Europa for "vanskelig" og nævner, at WHO's generalsekretær var uenig i beslutningen.

- Vi traf en beslutning imod WHO. Så når han (generalsekretæren, red.) siger, at vi ikke skal politisere, så er det jo ham, der politiserer.

- Kina bruger 42 millioner, og vi bruger 450 millioner, og alt ser ud til at gå Kinas vej. Det er ikke retfærdigt over for os eller resten af verden, siger Trump.

Den seneste tilgængelige overførsel viser, at USA giver 116 millioner dollar til WHO i perioden fra 2020 til 2021. Dertil kommer støtte til forskellige projekter for mellem 100 millioner og 400 millioner dollar om året.

Ifølge en oversigt fra WHO gav USA i 2017 over 400 millioner dollar i sådanne frivillige tilskud til organisationen.

Efter Trumps trusler om at tilbageholde midler til WHO opfordrede Tedros Adhanom Ghebreyesus Kina og USA til at samarbejde om at bekæmpe virusset i stedet for at pege fingre ad hinanden.

- Fokus hos alle politiske parter bør være på at redde folk. Vær søde ikke at politisere dette virus, sagde WHO-chefen.

Men onsdag gentager Trump, at pengene bliver holdt tilbage indtil videre.

- Jeg synes, at de (WHO, red.) bør ændre deres prioriteter. For prioriteringen bør være, at alle behandles ens, siger præsidenten.