Nancy Pelosi, formand for Repræsentanternes Hus, klapper med udstrakte arme demonstrativt af Donald Trump under præsidentens State of the Union-tale 2019. Trump har netop talt imod at bruge politik til at hævne sig på hinanden. Vicepræsident Mike Pence med det blå slips klapper mere stilfærdigt.

Trump kommer til fjendeland

Den amerikanske præsident holder sin årlige tale til nationen, State of the Union. Det sker i Repræsentanternes Hus, der har indledt rigsretssagen mod ham.

Demokraten Nancy Pelosi, formand for Repræsentanternes Hus i Kongressen i USA's forbundshovedstad, har ikke talt med præsident Donald Trump siden et møde i Det Hvide Hus den 16. oktober.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her