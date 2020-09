Trump kalder under besøg optøjer i Kenosha for terror

- Det her er ikke en udløber af fredelige protester, men faktisk indenlandsk terror, siger han under et besøg i byen tirsdag.

Der har været omfattende protester og optøjer i Kenosha i delstaten Wisconsin, efter at en sort mand, Jacob Blake, blev skudt og alvorligt såret af politiet den 23. august.

I sidste uge blev to personer dræbt af skud under urolighederne. En 17-årig dreng er sigtet for de to drab.

Under Trumps to timer lange besøg roste han politiet og nationalgardens indsats og gav tilsagn om statsstøtte på én million dollar til byens politistyrke og fire millioner dollar til mindre forretningsdrivende.

Både byens demokratiske borgmester og Wisconsins demokratiske guvernør, havde frarådet Trump at komme til Kenosha af bekymring for, at hans tilstedeværelse kunne få urolighederne til at blusse op.

Men Trump ignorerede anmodningerne for at vise opbakning til politiet og forretningsindehavere, hvis butikker er blevet plyndret og sat ild til.