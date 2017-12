Trump kalder behandlingen af ødelagt Flynn for uretfærdig

- Det er en skam, siger Trump, som kalder behandlingen af Flynn for "meget uretfærdig".

Forhenværende sikkerhedsrådgiver Michael Flynn, som løj over for FBI, fik en uretfærdig behandling. Det mener den amerikanske præsident.

Flynn erkendte i sidste uge, at han havde løjet over for det amerikanske forbundspoliti om sin forbindelse til russiske kontakter på vegne af Trump.

Trump forsøger at sætte Flynns skæbne i perspektiv ved at sammenligne med demokraten Hillary Clinton, som var hans rival i valgkampen til præsidentposten.

Ifølge præsidenten løj Clinton adskillige gange over for FBI, og "intet skete" ifølge præsidenten.

- Flynn løj, og hans liv var ødelagt, siger Trump.

Trump har langet særdeles hårdt ud efter FBI.

Præsidenten har sagt, at forbundspolitiets renommé "ligger i ruiner". Han har delt historier om en FBI-ansat, der blev fyret, med sine mange følgere på Twitter.

Det har afstedkommet kritik fra FBI Agents Association, der repræsenterer nuværende og tidligere FBI-agenter.

- FBI-agenter er dedikerede til deres opgave. At antyde noget andet er ganske enkelt usandt, skriver foreningens formand, Thomas O'Connor, på Twitter.

Den tidligere sikkerhedsrådgiver samarbejder med den særlige anklager Robert Mueller i efterforskningen af mulige forbindelser mellem Trumps valghold og Rusland.

Flynn blev tvunget til at trække sig i februar, da det kom frem, at Obamas regering havde informeret Trumps hold, om at Flynn havde drøftet sanktioner med Ruslands ambassadør Sergej Kisljak.