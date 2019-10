Når USA i 2020 står for at afholde det såkaldte G7-topmøde, bliver det på et af præsidentens egne golfresorts. Det fortæller Det Hvide Hus' fungerende stabschef, Mick Mulvaney. (Arkivfoto).

Trump inviterer til G7-topmøde i sin private golfklub

Næste års G7-topmøde skal holdes på et af præsident Donald Trumps egne golfresorts i Miami.

Det oplyser Det Hvide Hus' fungerende stabschef, Mick Mulvaney, på et pressemøde torsdag.

Han tilføjer, at mødet holdes den 10.-12. juni 2020 på Trump National Doral, der ligger tæt på Miami.

- Vi mener absolut, at det er det bedste sted at afholde det, siger Mulvaney.

Det skyldes, at stedet ligger nær Miamis lufthavn, forklarer den fungerende stabschef.

Samtidig har de amerikanske værter ikke planer om at sætte et af de helt store globale spørgsmål på dagsordenen.

- Klimaforandringer kommer ikke til at være på dagsordenen, siger Mulvaney.

Det har ikke altid ligget i kortene, at det skulle være på golfresortet, fastslår den fungerende stabschef. Et hold har været sendt afsted for at undersøge, hvor det ville være bedst at afholde topmødet.

Der er undersøgt steder i Californien, Colorado, Hawaii, Florida, North Carolina, Michigan, Tennessee og Utah, inden valget blev truffet.

- Jeg snakkede med et af vores hold, da de kom tilbage, og de sagde: "Du kommer ikke til at tro det, men det er næsten, som om de byggede den her ejendom til at afholde sådan en begivenhed", siger Mulvaney om valget af Trump National Doral til BBC.

Trump har tidligere luftet idéen om at holde G7-topmødet på sit eget golfresort. Han sagde på det tidspunkt, at han ikke selv direkte ville tjene på det valg af mødested.

Mulvaney afviser ligeledes, at Trump tjener penge på at holde topmødet på sit feriested. Ifølge ham kommer det til at være markant billigere at bruge Trumps eget resort.

G7 er et forum, hvor en række af verdens førende industrinationer mødes. De holder topmøde en gang årligt.

Gruppen har syv medlemmer - USA, Canada, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien og Japan.

Rusland har tidligere været med, og dengang gik gruppen under navnet G8. Landet blev smidt ud af fællesskabet i 2014 på grund af annekteringen af den ukrainske halvø Krim.

Den amerikanske præsident har dog ikke smækket døren i over for den russiske præsident, Vladimir Putin.

Trump sagde i august, at han helt afgjort ville invitere Putin til G7-topmødet i USA i 2020.

- Det er meget mere passende at have Rusland indenfor, sagde Trump ved årets G7 -topmøde i Biarritz i Frankrig.