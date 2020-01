Trump inviterer Netanyahu og rival til Det Hvide Hus

Benny Gantz, der leder det førende oppositionsparti i Israel, har accepteret Trumps invitation, siger Det Hvide Hus, som dog ikke oplyser nogen dato for besøget.

En kilde, der er bekendt med situationen, siger til Reuters, at amerikanske regeringsfolk over for de israelske gæster vil gøre rede for nogle af detaljerne i Trumps længe ventede fredsplan for Mellemøsten.

Vicepræsident Mike Pence, der torsdag er i Israel for markere 75-året for befrielsen af kz-lejren Auschwitz, bekræfter Netanyahus besøg.

- Præsident Trump bad mig om at at give en invitation videre til premierminister Netanyahu om at komme til Det Hvide Hus i næste uge for at drøfte både regionale spørgsmål og udsigten til fred i det hellige land, siger Pence.

Men han nævner ikke invitationen til Gantz.

De to israelske politikere skal til valg for tredje gang inden for et år. Ved de to foregående valg i Israel er det ikke lykkedes dem at sikre flertal for hverken den ene eller den anden koalitionsregering.

Det har også været umuligt at få Netanyahu og Gantz til at gå i regering sammen.

Derfor skal der være valg igen 2. marts.