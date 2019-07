Trump indfører nødretstilstand i Louisiana før orkan

I New Orleans og andre kystbyer i Louisiana forbereder indbyggerne sig på voldsomme vindstød, ekstreme nedbørsmængder og mulig oversvømmelse. Det rapporterer USA's nationale orkancenter, NHC.

Centret rapporterer, at stormen er taget til i styrke og er tæt på 22,5 meter per sekund. Ifølge NHC vil Barry kunne medføre livstruende oversvømmelser ved kysten og i flodområder. Der ventes regnmængder på op mod en halv meter i dele af delstaten.

Orkanen Katrina fra 2005 er den mest ødelæggende i amerikansk historie. Store områder blev oversvømmet. Mindst 1200 mennesker omkom, hovedsageligt i New Orleans. Katastrofen medførte, at 75 procent af New Orleans stod under vand.

Uvejret fredag ventes imidlertid ikke at ramme New Orleans direkte, men storbyens vestlige kant.

Borgmesteren i New Orleans, LaToya Cantrell, siger, at myndighederne ikke har givet ordre til evakueringer, men han understreger, at voldsom nedbør vil kunne medføre et sammenbrud i pumper, som skal holde gaderne i den lavtliggende by frie for vand.

Louisianas guvernør, John Bel Edwards, advarer om, at situationen kan blive meget alvorlig:

- Desto flere oplysninger vi får, desto mere frygter vi at stå over for ekstreme regnmængder.

Flere indbyggere i New Orleans, der har katastrofen i 2005 i klar erindring, siger, at de ikke tør nogen chancer.

- Vi er på vej væk. Det er floden, som bekymrer os mest, siger Betsey Hazard, som sammen med sin mand og to små børn bor tæt op ad Mississippi.

- De siger, at floden ikke går over sine bredder, men vi har en på fem år og en på ti måneder, siger hun.