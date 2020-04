Donald Trump sagde for en uge side, at USA overvejede at indstille betaling til WHO. På et pressemøde natten til onsdag dansk tid gjorde han alvor af truslen.

Trump indefryser USA's betaling til WHO

For en uge siden beskyldte USA's præsident, Donald Trump, Verdensundhedsorganisationen, WHO, for at have fejlvurderet coronaudbruddet og for at læne sig for meget op af de kinesiske myndigheder.

For at sætte vægt bag kritikken antydede han, at den amerikanske regering kunne sætte en stopper for de økonomiske bidrag til WHO, men tilføjede, at en sådan indefrysning kun var under overvejelse.